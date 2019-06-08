Рубцовский депутат заказал на свой день рождения группу «Фабрика»

Группа «Фабрика» в минувшую пятницу, 7 июня, выступила на частной вечеринке в Рубцовске.

Участницы мега-популярной в начале 2000-х группы «Фабрика», а точнее то, что от нее осталось (из первоначального состава осталась только Ира Тонева), прилетели на Алтай не без приключений. По словам одной из нынешних участниц трио Саши Поповой, их самолет из-за плохой видимости не смог приземлиться в Барнауле, поэтому борт со звездами совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Инстаграм Иры ТоневойФото: скриншот сайта

- И снова бессонная ночь... Кажется, неудачные полёты меня преследуют. Вылетели вечером, 4-х часовой перелёт + 4 часа разницы по времени — в Барнауле должны были быть в 6 утра. Но разве может быть так просто? Нет, приземлились в Новосибирске из-за плохой видимости в Барнауле. Правильное решение пилота сохранило нам жизни, но увеличило время полёта. Через час мы уже летели дальше, - написала на свой странице в Instagram сама исполнительница.

Правда, в Барнауле певиц ждало небольшое разочарование: оказалось, что выступать им предстоит не в столице Алтайского края, а в Рубцовске! А это еще несколько часов в пути.

- Все не так страшно, если бы не одна загвоздка: выступление не в самом Барнауле, а в 300 км от него в городе Рубцовск. Поэтому с самолёта пересели в машину и дорога продолжилась, - продолжила свой рассказ Попова.

Несмотря на тяжелый перелет и переезд, вечером девушки вышли на сцену и, по их же собственному ощущению, отработали на все 100%. А после выступления похвастались перед поклонниками своим «ужином», в который вошли печенье и пирожные.

Угощение для звезд

Тем временем, как сообщают некоторые интернет-паблики, «Фабрика» выступила на дне рождения рубцовского депутата Виктора Зобнева. Он отметил 55-летие.