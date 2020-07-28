Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 199
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 199. Еще три случая подтвердили в минувшие сутки.
Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, еще два пациента скончались из-за тяжелого течения инфекции. Общее число умерших именно из-за коронавируса составляет 82, по иным причинам – 114.Три случая еще расследуют эксперты.
Напомним, в тяжелом состоянии сейчас находятся 108 пациентов, в том числе 31 на ИВЛ. Ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов пояснил, что инфекция опасна тем, что поражает оба легких, а если у пациента имеются сопутствующие заболевания, то болезнь протекает крайне интенсивно.
Всего в Алтайском крае подтверждено 8786 случаев инфицирования. Лечение продолжают 1814 зараженных, в том числе 947 в ковидных госпиталях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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