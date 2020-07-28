2020-07-28T08:28:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 8786

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года
Анна Перевощикова
Поделиться:
Лечение продолжают 1814 человекЛечение продолжают 1814 человекФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года достигло 8786. За минувшие сутки в статистику добавили еще 121 инфицированного. Такие данные приводит оперштаб по профилактике распространения ковида.

На данный момент 6773 человека из общего числа заболевших уже выздоровели. Лечение продолжают 1814 человек: 947 – в госпиталях, 867 – на дому.

- Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные; 4 523 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, - отметили в штабе.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 108 пациентов, в том числе 31 на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за последние сутки скончались еще три пациента с подтвержденным ковидом, двое из них – именно из-за инфекции. За весь период пандемии подтверждено 199 летальных исходов.

На самоизоляции находятся 2332 человек. Обследование на наличие инфекции более 291 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кому сейчас на Алтае проводят тестирование на ковид бесплатно

Обследованию подлежат три категории граждан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1,8 млн избирателей насчитали в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 8786
Стало известно, кому сейчас на Алтае проводят тестирование на ковид бесплатно
Алтайские автолюбители могут приобрести страховку на почте
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Россельхозбанк выдал жителям Алтая более 900 млн на ипотеку и снизил ставки
Финансовые аспекты разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
В Алтайском крае мужчина устроил ДТП на угнанном с работы автомобиле
На Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорблений
Более 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату
Ни один пациент в Алтайском крае не заболел коронавирусом дважды
В Барнауле из-за ремонта теплосети временно ограничили подачу горячей воды