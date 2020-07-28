Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 8786

28 Июль 2020 2020-07-28T08:28:47+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года достигло 8786. За минувшие сутки в статистику добавили еще 121 инфицированного. Такие данные приводит оперштаб по профилактике распространения ковида.

На данный момент 6773 человека из общего числа заболевших уже выздоровели. Лечение продолжают 1814 человек: 947 – в госпиталях, 867 – на дому.

- Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные; 4 523 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, - отметили в штабе.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 108 пациентов, в том числе 31 на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за последние сутки скончались еще три пациента с подтвержденным ковидом, двое из них – именно из-за инфекции. За весь период пандемии подтверждено 199 летальных исходов.

На самоизоляции находятся 2332 человек. Обследование на наличие инфекции более 291 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU