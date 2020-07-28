Стало известно, кому сейчас на Алтае проводят тестирование на ковид бесплатно
Тестирование на коронавирус в Алтайском крае проводят сейчас лишь нескольким категориям граждан, а не всем, у кого наблюдаются симптомы. Об этом сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По словам Ульяны Калининой, все лица, подлежащие обследованиям, подразделяются на три приоритета первого, второго и третьего уровня.
Первый приоритет:
- пациенты с клиникой, контактировавшие с инфицированными;
- медики при появлении респираторных симптомов.
Второй приоритет:
- лица старше 65 при появлении симптомов;
- работники учреждений социального обслуживания и уголовно-исполнительной системы при вахтовом режиме работы;
Третий приоритет:
- дети в организованных коллективах, где выявлено 3 и более случаев заражения.
Напомним, сейчас в крае зарегистрировано 8665 инфицированных, 6479 из них уже выздоровели. На наличие инфекции обследовано более 289 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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