Стало известно, кому сейчас на Алтае проводят тестирование на ковид бесплатно

28 Июль 2020 2020-07-28T08:06:11+03:00

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Тестирование на коронавирус в Алтайском крае проводят сейчас лишь нескольким категориям граждан, а не всем, у кого наблюдаются симптомы. Об этом сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По словам Ульяны Калининой, все лица, подлежащие обследованиям, подразделяются на три приоритета первого, второго и третьего уровня.

Первый приоритет:

- пациенты с клиникой, контактировавшие с инфицированными;

- медики при появлении респираторных симптомов.

Второй приоритет:

- лица старше 65 при появлении симптомов;

- работники учреждений социального обслуживания и уголовно-исполнительной системы при вахтовом режиме работы;

Третий приоритет:

- дети в организованных коллективах, где выявлено 3 и более случаев заражения.

Напомним, сейчас в крае зарегистрировано 8665 инфицированных, 6479 из них уже выздоровели. На наличие инфекции обследовано более 289 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU