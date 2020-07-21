Жителя Алтайского края будут судить за секс с подростком

21 Июль 2020 2020-07-21T15:21:05+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Баевского района, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней, пишет краевой Следком.

По данным следствия, в августе 2019 года парень пришел в гости к 14-летней знакомой. Молодой человек, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, вступил с ней в интимную связь.

– Своими действиями он нарушил нравственное и физическое развитие потерпевшей, – отмечают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU