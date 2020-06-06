Житель Алтайского края надругался над маленькой дочерью знакомой

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:54:37+03:00

Теперь он проведет в колонии несколько лет

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Жителя Целинного района приговорили к длительному лишению свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года в одном из сел Целинного района мужчина повез детей знакомой домой. Находясь в автомобиле, он совершил в отношении 12-летней девочки иные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, ранее трех жителей Рубцовска осудили за организацию проституции. Мало того, что осужденные занимались продолжительное время сутенерством, они еще и привлекли к этому занятию трех несовершеннолетних девушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU