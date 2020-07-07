В Алтайском крае многодетный отец надругался над дочерьми

7 Июль 2020 2020-07-07T13:56:25+03:00

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Жителя Каменского района будут судить за совершение преступлений против половой неприкосновенности дочерей, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, у мужчины, живущего в одном из сел Каменского района на воспитании находилось 5 детей, трое из которых его дочери 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.

– В период с 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого, – отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU