Школы и детсады Барнаула готовят к приемке
С 27 июля в краевой столице начнется приемка образовательных учреждений к новому учебному году, пишет пресс-служба мэрии города.
Всего проверят готовность 286 образовательных организаций. Сейчас муниципальные учреждения активно готовятся к приемке, которая завершится 14 августа.
– Особое внимание комиссия уделит вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, созданию безопасных условий пребывания, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий. По итогам приемки каждому образовательному учреждению будет выдан акт приемки, – отмечают в пресс-службе.
В частности, в состав проверяющей комиссии войдут представители минобрнауки региона, комитета по образованию Барнаула, сотрудники МЧС, МВД, родители.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле 14 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ.
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