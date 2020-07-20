В Барнауле 14 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

20 Июль 2020 2020-07-20T13:22:54+03:00

Это больше, чем в прошлом году по тем же предметам

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В Барнауле по результатам первых трех выпускных экзаменов 14 человек набрали максимальный балл. В пресс-службе мэрии сообщают, что по географии 100 баллов получил один выпускник, по литературе – семь человек, по географии – шесть.

В этом году результаты школьников выше, чем в прошлом. В городском комитете по образованию отметили, что в 2019 году по литературе стобалльников не было, по географии также был один, по информатике только три.

Напомним, 20 июля прошел экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Совсем скоро, 22 и 23 июля, барнаульским выпускниками предстоит сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни сдачи госэкзамена запланированы на 24 июля. Это касается всех учебных предметов, кроме русского языка и иностранных языков, а также 25 июля - по всем дисциплинам.

ИСТОЧНИК KP.RU