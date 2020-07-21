2020-07-21T06:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года составило 7758

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года выросло на 185 человек и составило 7758 случаев инфицирования, в том числе 752 ребенка до 17 лет включительно.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали: Барнаул – 88, Бийск – 21, Рубцовск – 15, Первомайский район – 11, Рубцовский район – 6, Новоалтайск – 5, Кулундинский район – 4, Благовещенский район – 3, Заринск – 3, Крутихинский район – 3, Ребрихинский район – 3, Топчихинский район – 3, Камень-на-Оби – 2, Ключевской район – 2, Михайловский район – 2, Павловский район – 2, Славгород – 2, Алейск, Яровое, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Советский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по одному человеку.

Из всех случаев: 156 – завозные (2 – из-за рубежа). 3856 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 1361 – у больных внебольничной пневмонией, 2750 – у заболевших ОРВИ, в 3647 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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