В Алтайском крае больше месяца ищут 51-летнего мужчину. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае пропал 51-летний Игорь Ластоверов, житель Барнаула. Местонахождение мужчины неизвестно с 14 июня, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 168 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Как был одет мужчина, неизвестно.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае пропал мужчина с татуировкой в виде орнамента на предплечье.

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