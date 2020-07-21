2020-07-21T04:30:49+03:00
Происшествия

В Рубцовске произошел пожар на территории деревоперерабатывающего предприятия

Для тушения привлекали пожарный поезд
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Пожар в Рубцовске.Пожар в Рубцовске.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Сильный пожар произошел 20 июля на на территории деревоперерабатывающего предприятия в Рубцовске, сообщает краевое управление МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Трактовая поступило в службу спасения в 16:21. По прибытию на место выяснилось, что горят опилки и щепа, складированные в большом количестве на открытой площадке на территории деревообрабатывающего комбината.

В тушении участвовали 5 автоцистерн от 4 пожарно-спасательного отряда. Также привлекли дополнительную технику: поливомоечную машину, 2 трактора, авторазливочную станцию. Кроме того, на место происшествия прибыл пожарный поезд.

Возгорание ликвидировали, его площадь составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильный пожар произошел днем 18 июля в Барнауле. В частном секторе горели два соседних дома, пожарные ликвидировали возгорание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версии пожара на «Спичке»: спалить историческое здание могли дети

По мнению архитектора, здание можно будет восстановить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года составило 7758
В Алтайском крае больше месяца ищут 51-летнего мужчину
Фальшивые купюры обнаружили в барнаульском банке
В Рубцовске произошел пожар на территории деревоперерабатывающего предприятия
В Рубцовске детям устраивают досуговые площадки вместо лагерей
В алтайском селе Боровиха сливают в землю опасные вещества
В Барнауле 14 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ
Трое алтайских туристов заразились коронавирусом
В Камне-на-Оби ищут тело утонувшего мужчины
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 20 июля 2020 года составило 4799
В Алтайском крае открыли 43 пляжа
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2020 года составило 157
Жители Алтайского края украли больше 1,5 тонн рельсов
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2020 года составило 7573
Диетолог объяснил, почему в Алтайском крае люди страдают ожирением
В Алтайском крае объявили сроки охоты на барсука
Меньше 20 алтайских призывников заболели коронавирусом