В Рубцовске произошел пожар на территории деревоперерабатывающего предприятия

21 Июль 2020 2020-07-21T04:30:49+03:00

Пожар в Рубцовске. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Сильный пожар произошел 20 июля на на территории деревоперерабатывающего предприятия в Рубцовске, сообщает краевое управление МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Трактовая поступило в службу спасения в 16:21. По прибытию на место выяснилось, что горят опилки и щепа, складированные в большом количестве на открытой площадке на территории деревообрабатывающего комбината.

В тушении участвовали 5 автоцистерн от 4 пожарно-спасательного отряда. Также привлекли дополнительную технику: поливомоечную машину, 2 трактора, авторазливочную станцию. Кроме того, на место происшествия прибыл пожарный поезд.

Возгорание ликвидировали, его площадь составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильный пожар произошел днем 18 июля в Барнауле. В частном секторе горели два соседних дома, пожарные ликвидировали возгорание.

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ИСТОЧНИК KP.RU