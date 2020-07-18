2020-07-18T13:44:21+03:00
Происшествия

Кругом дым: сильный пожар ликвидировали в Барнауле

Горели два соседних дома
САНТАЛОВ Константин
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Серьезный пожар потушили в Барнауле.Серьезный пожар потушили в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Барнауле днем 18 июля в частном секторе горели два соседних дома. Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям строений, была угроза другим постройкам. К счастью, пожар удалось ликвидировать, сообщает краевое управление МЧС.

Сообщение о пожаре на улице 2-я Степная поступило спасателям в 14:58, полыхали два соседних дома. Для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось около часа. В условиях сильного задымления и высокой температуры работали четыре звена газодымозащитной службы.

Серьезный пожар потушили в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Серьезный пожар потушили в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– В ходе тушения спасатели эвакуировали из объятых огнем домов три газовых баллона, предотвратив более масштабное развитие пожара. Для бесперебойной подачи воды были проложены магистральные линии от пожарных гидрантов, – отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, бригада врачей, работники энергослужбы.

В настоящее время пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Серьезный пожар потушили в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Серьезный пожар потушили в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– В условиях сухой и жаркой погоды обстановка с пожарами остается сложной. Соблюдайте правила пожарной безопасности, – призывают в ведомстве.

Напомним, в эти выходные, 18 и 19 июля, в Алтайском крае будет жарко. Днем столбик термометра поднимется до отметки +34 градусов, дождей не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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