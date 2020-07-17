Версии пожара на «Спичке»: спалить историческое здание могли дети

«Спичка» вспыхнула как промасленная – у исторического объекта сгорела крыша, но фасад и стены уцелели. По мнению архитектора Александра Деринга, самое главное сохранилось, поэтому восстановить объект возможно.

По официальной сводке, пожар начался 16 июля около 23.00, на улице Мало-Олонская загорелось неэксплуатируемое одноэтажное здании на территории бывшей спичечной фабрики, горела деревянная кровля.

Пожар на спичке.

- Сообщений о пострадавших не поступало, распространение огня вскоре было остановлено. Открытое горение было ликвидировано в 00:12, площадь возгорания составила около 180 кв.м. В условиях сильного задымления работало три звена газодымозащитной службы, - говорят спасатели регионального МЧС.

Неосторожное обращение с огнем

На территорию объекта могли легко проникнуть посторонние, возможно, причиной пожара стала человеческая безалаберность. Специалисты уже определили место возгорания – там, где лежало сухое дерево.

- Там были старые доски, рядом столяры хранили материалы, но они как раз не пострадали, - говорит Александр Деринг.

По словам архитектора со ссылкой на охранника, на объект пробирались дети, которые облюбовали место для игр. По другой версии, там часто видели бездомных. Возможно, кто-то из них бросил спичку или окурок, в результате высушенная древесина вспыхнула в считанные секунды.

Поджог

Мог ли кто-то специально устроить пожар, чтобы, к примеру, заполучить за бесценок землю практически в самом центре города?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/790982" frameborder="0"></iframe> Пожар на спичке.Видео: ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Это все конспирологические теории. Я в это не верю. Земля уже находится в частной собственности, собственник собирался восстановить объект, уже было вложено немало денег в проект, велись переговоры. Вся эта история заставляет задуматься, что наши исторические объекты совершенно не защищены - как минимум, нет черетежей, по которым их можно восстановить, - говорит Александр Деринг.

Официально

Сейчас на месте работают дознаватели. Наиболее вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. Точный вывод о причинах возгорания можно будет сделать после проведения необходимых экспертиз.