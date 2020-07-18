В Алтайском крае девушка погибла в ДТП с лосем
В ночь с 17 на 18 июля в ДТП на алтайской трассе погибла 29-летняя девушка, сообщают в группе “Инцидент Барнаул” со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.
Авария произошла около 2:20 на 137 километре Чуйского тракта в Тальменском районе. Автомобиль Mitsubishi Outlander ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Он сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После этого машина съехала в кювет.
В результате ДТП на месте аварии до приезда скорой помощи скончалась пассажирка автомобиля. Водитель машины не пострадал.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Республике Алтай поздно вечером 17 июля автомобиль ВАЗ-21093 сбил мальчика. Ребенка госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU