2020-07-18T14:04:36+03:00
Происшествия

В Алтайском крае девушка погибла в ДТП с лосем

Водитель не пострадал
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь с 17 на 18 июля в ДТП на алтайской трассе погибла 29-летняя девушка, сообщают в группе “Инцидент Барнаул” со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.

Авария произошла около 2:20 на 137 километре Чуйского тракта в Тальменском районе. Автомобиль Mitsubishi Outlander ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Он сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После этого машина съехала в кювет.

В результате ДТП на месте аварии до приезда скорой помощи скончалась пассажирка автомобиля. Водитель машины не пострадал.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Республике Алтай поздно вечером 17 июля автомобиль ВАЗ-21093 сбил мальчика. Ребенка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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