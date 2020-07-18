На Алтае на пешеходном переходе сбили ребенка
В Республике Алтай поздно вечером 17 июля автомобиль ВАЗ-21093 сбил мальчика. Ребенка госпитализировали, сообщает краевое управление МВД.
ДТП произошло около 22:20 часов в селе Майма, в районе дома № 27 по улице Ленина.
25-летний житель села Верх-Карагуж управлял автомобилем ВАЗ-21093. При движении со стороны села Соузга в направлении улицы Алтайская он сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы. Ребенка госпитализировали в детскую больницу.
Известно, что водитель автомобиля был трезвый. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU