18 Июль 2020 2020-07-18T12:01:50+03:00

На Алтае на пешеходном переходе сбили ребенка. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

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В Республике Алтай поздно вечером 17 июля автомобиль ВАЗ-21093 сбил мальчика. Ребенка госпитализировали, сообщает краевое управление МВД.

ДТП произошло около 22:20 часов в селе Майма, в районе дома № 27 по улице Ленина.

25-летний житель села Верх-Карагуж управлял автомобилем ВАЗ-21093. При движении со стороны села Соузга в направлении улицы Алтайская он сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы. Ребенка госпитализировали в детскую больницу.

Известно, что водитель автомобиля был трезвый. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU