В ДТП в центре Барнаула сильно смяло автомобиль BMW
В краевой столице в ночь с 17 на 18 июля в жесткое ДТП попал автомобиль BMW, пишут очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.
Авария произошла около 3 часов ночи в районе Нового рынка. По словам пользователей, из-за ДТП движение по проспекту Ленина в сторону Матросова было временно заблокировано.
На снимках с места происшествия видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, сильно смята передняя часть машины. О пострадавших не сообщается.
Что стало причиной этого ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU