2020-07-18T09:12:26+03:00
Происшествия

В ДТП в центре Барнаула сильно смяло автомобиль BMW

Авария произошла в районе Нового рынка
САНТАЛОВ Константин
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ДТП в Барнауле. Фото: Кирилл в группе "Инцидент Барнаул".ДТП в Барнауле. Фото: Кирилл в группе "Инцидент Барнаул".
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В краевой столице в ночь с 17 на 18 июля в жесткое ДТП попал автомобиль BMW, пишут очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла около 3 часов ночи в районе Нового рынка. По словам пользователей, из-за ДТП движение по проспекту Ленина в сторону Матросова было временно заблокировано.

На снимках с места происшествия видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, сильно смята передняя часть машины. О пострадавших не сообщается.

Что стало причиной этого ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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