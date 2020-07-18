18 Июль 2020 2020-07-18T13:00:27+03:00

В Барнауле пропал мужчина в клетчатой синей рубашке. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

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В Алтайском крае пропал 61-летний Иван Функ. 17 июля он ушел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет: клетчатая синяя рубашка, серые брюки, черные кроссовки.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае пропал мужчина с татуировкой в виде орнамента на предплечье.

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ИСТОЧНИК KP.RU