В Барнауле мужчина надругался над ребенком на детской площадке

18 Июль 2020 2020-07-18T08:28:49+03:00

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Правохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего барнаульца. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении маленькой девочки, пишет краевой Следком.

Следствием установлено, что вечером в мае 2020 года пьяный мужчина был на одной из детских площадок в Барнауле. Там он совершил развратные действия в отношении девочки, которой на тот момент было 14 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В ходе следствия мужчина полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае многодетный отец надругался над дочерьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU