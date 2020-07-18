В Барнауле мужчина надругался над ребенком на детской площадке
Правохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего барнаульца. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении маленькой девочки, пишет краевой Следком.
Следствием установлено, что вечером в мае 2020 года пьяный мужчина был на одной из детских площадок в Барнауле. Там он совершил развратные действия в отношении девочки, которой на тот момент было 14 лет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
В ходе следствия мужчина полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU