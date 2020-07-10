2020-07-10T12:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 119

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по состоянию 10 июля скончались 119 человек с коронавирусом, в том числе 51 случай от COVID-19, 65 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 2 человека с коронавирусом: в одном случае – от COVID-19, в другом – иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом в регионе также растет. За минувшие сутки выявили 240 инфицированных. Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 5361 человек.

Большая часть новых заболевших зарегистрирована в Барнауле – 127 человек, в Бийске – 30 человек, в Новоалтайске – 19, семь новых инфицированных в Рубцовске, в Михайловском, Первомайском и Смоленском районах – по шесть человек, в Камень-на-Оби – пять новых пациентов, в Заринске и Тальменский район – по четыре человека, в Зональный район – три, в Ключевском, Калманском, Крутихинском, Топчихинском районах – по два человека, в Белокурихе, Яровом, Благовещенском, Волчихинском, Залесовском, Завьяловском, Змеиногорском, Красногорском, Кулундинском, Кытмановском, Новичихинском, Павловском, Ребрихинском, Целинном и Усть-Пристанском районах – по одному человеку.

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовано почти 230 тыс.человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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