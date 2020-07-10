2020-07-10T10:51:26+03:00
Общество

Для барнаульских ветеранов ВОВ мобильная связь станет бесплатной

Фронтовикам также подарят мобильные телефоны
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В Барнауле телефоны получат все 196 героев Великой Отечественной войны.В Барнауле телефоны получат все 196 героев Великой Отечественной войны.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульских участников Великой Отечественной войны обеспечат бесплатной мобильной связью и телефонами. Эта идея принадлежит координаторам движения «Волонтеры Победы» и партийцам «Единой России», сообщает пресс-служба мэрии.

В телефоны занесены номера «тревожных служб», лечащего врача ветерана и закрепленного за ним соцработника и волонтера. Также вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты. Волонтеры помогут в ближайшем отделении сотового оператора подключить каждый телефон к тарифу с пожизненным лимитом. Оператор подбирается индивидуально.

– Мы специально уточняем у ветерана, каким оператором пользуется его семья, и какой оператор лучше всего ловит на конкретной территории. На основе этого получаем сим-карту и приносим телефон с выбранным поставщиком связи, – рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова.

В Барнауле телефоны получат все 196 героев Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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