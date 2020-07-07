2020-07-07T04:30:30+03:00
Общество

37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае

Волонтерам нужна помощь добровольцев
САНТАЛОВ Константин
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37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском краеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае пропал 37-летний Андрей Надяйкин, житель села Новотроицк Тальменского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 5 июля, он ушел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые.

Был одет: красная футболка, черные трико, сланцы.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае 15 мая пропал 54-летний Николай Коцюба, житель села Боровое Крутихинского района. Поиски продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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