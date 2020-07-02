2 Июль 2020 2020-07-02T04:30:37+03:00

На Алтае пропал мужчина в бордовой футболке. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

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В Республике Алтай 22 июня пропал житель села Шебалино Эркин Темдеков. Его поиски продолжаются, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые и короткие, глаза карие.

Был одет: бордовая футболка, голубые джинсы, черные кроссовки, белая кепка.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае 15 мая пропал 54-летний Николай Коцюба, житель села Боровое Крутихинского района. Его поиски также продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU