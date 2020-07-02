На Алтае пропал мужчина в бордовой футболке
В Республике Алтай 22 июня пропал житель села Шебалино Эркин Темдеков. Его поиски продолжаются, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые и короткие, глаза карие.
Был одет: бордовая футболка, голубые джинсы, черные кроссовки, белая кепка.
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае 15 мая пропал 54-летний Николай Коцюба, житель села Боровое Крутихинского района. Его поиски также продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU