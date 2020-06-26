2020-06-26T06:48:17+03:00
Общество

Усатого мужчину больше месяца ищут в Алтайском крае

Волонтерам нужна помощь добровольцев
САНТАЛОВ Константин
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Пропавший мужчина.Пропавший мужчина.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае 15 мая пропал 54-летний Николай Коцюба, житель села Боровое Крутихинского района. Поиски продолжаются, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего:

- рост 160 см.

- телосложение xудощавое

- глаза серые

- волосы седые, короткая стрижка

Был одет:

- светло-серая ветровка,

- синие джинсы,

- серые кроссовки.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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