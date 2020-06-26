Усатого мужчину больше месяца ищут в Алтайском крае
В Алтайском крае 15 мая пропал 54-летний Николай Коцюба, житель села Боровое Крутихинского района. Поиски продолжаются, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего:
- рост 160 см.
- телосложение xудощавое
- глаза серые
- волосы седые, короткая стрижка
Был одет:
- светло-серая ветровка,
- синие джинсы,
- серые кроссовки.
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU