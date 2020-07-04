4 Июль 2020 2020-07-04T12:02:40+03:00

Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на алтайской трассе. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

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В Турочакском районе 3 июля произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина получил травмы, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария случилась около 13:20 часов на 191 километре ороги «Бийск-Турочак-Артыбаш». Местный житель управлял мотоциклом ИЖ Планета-5, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали в районную больницу.

– В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль транспортного средства не имея права управления, а также с признаками опьянения, – отмечают в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП проводят расследование. В отношении мотоциклиста составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Косихинском районе 4 июля случилась авария с участием трех автомобилей. В ДТП пострадали два человека – женщина и ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU