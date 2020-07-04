2020-07-04T05:31:12+03:00
Происшествия

В Алтайском крае женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком

Авария произошла в Косихинском районе
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Косихинском районе 4 июля случилась авария с участием трех автомобилей. В ДТП пострадали два человека, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла в 12:45 на 262 километре дороги «Чуйский тракт – НовосибирскБарнаул – Горно-Алтайск – граница с Республикой Монголия».

Предварительно установлено, что 75-летний водитель ВАЗа-2104 ехал со стороны села Налобиха в направлении Чуйского тракта. Пенсионер не уступил дорогу МАЗу-6312, произошло столкновение. Грузовиком управлял 38- летний водитель, у него было преимущество в движении.

После это водитель МАЗа-6312 врезался в ВАЗ-2106, под управлением 64-летнего водителя. Машина стояла на перекрестке рядом с придорожным кафе.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-2104 – женщина и ребенок. Их доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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