В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры

3 Июль 2020 2020-07-03T13:50:45+03:00

Они не будут работать 4 июля с 9 до 16 часов

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В субботу, 4 июля, с 9 до 16 часов на некоторых перекрестках отключат светофоры, информирует пресс-служба мэрии. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения

Светофоры будут отключены на следующих участках:

- пересечение пр. Ленина с ул. Гоголя;

- пересечение пр. Ленина с ул. Никитина;

- пересечение пр. Красноармейского с ул. Никитина;

- пересечение пр. Социалистического с ул. Никитина.

Напомним, с 3 по 6 июля в Барнауле ограничат движение транспорта на проспекте Красноармейском в связи с ремонтом теплосетей. А с 6 июля на месяц перекроют улицу Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU