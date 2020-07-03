В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
В субботу, 4 июля, с 9 до 16 часов на некоторых перекрестках отключат светофоры, информирует пресс-служба мэрии. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения
Светофоры будут отключены на следующих участках:
- пересечение пр. Ленина с ул. Гоголя;
- пересечение пр. Ленина с ул. Никитина;
- пересечение пр. Красноармейского с ул. Никитина;
- пересечение пр. Социалистического с ул. Никитина.
Напомним, с 3 по 6 июля в Барнауле ограничат движение транспорта на проспекте Красноармейском в связи с ремонтом теплосетей. А с 6 июля на месяц перекроют улицу Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU