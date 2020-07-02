Бийчанину грозит уголовная ответственность за пьяную езду
Ночью 1 июля в Бийске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулем этой машины был 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
После проверки документов полицейские установили, что владелец иномарки уже лишен права управления транспортными средствами.
- В действиях бийчанина усматривается уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - отмечают в ведомстве.
Машину изъяли и поместили на спецстоянку.
Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде автовладелец лишается водительских прав и оплачивает штраф в 30 тыс. рублей. За повторную пьяную езду грозит уголовная ответственность.
Ранее мы сообщали об угоне автомобиля в краевой столице. Вечером барнаулец приехал на машине Toyota Corona к гаражу знакомого. Пока приятели выпивали, автомобиль пропал. К счастью, вскоре полицейские задержали подозреваемого в угоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU