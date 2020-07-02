2020-07-02T12:56:02+03:00
Общество

Бийчанину грозит уголовная ответственность за пьяную езду

Мужчина был нетрезв и ехал на автомобиле Mercedes-Benz
САНТАЛОВ Константин
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За рулем.За рулем.Фото: pixabay.com
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Ночью 1 июля в Бийске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулем этой машины был 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

После проверки документов полицейские установили, что владелец иномарки уже лишен права управления транспортными средствами.

- В действиях бийчанина усматривается уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - отмечают в ведомстве.

Машину изъяли и поместили на спецстоянку.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде автовладелец лишается водительских прав и оплачивает штраф в 30 тыс. рублей. За повторную пьяную езду грозит уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали об угоне автомобиля в краевой столице. Вечером барнаулец приехал на машине Toyota Corona к гаражу знакомого. Пока приятели выпивали, автомобиль пропал. К счастью, вскоре полицейские задержали подозреваемого в угоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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