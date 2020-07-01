Алтайские полицейские задержали угонщика

1 Июль 2020 2020-07-01T13:18:15+03:00

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В поселке Беловский Троицкого района полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2110, сообщает краевое управление МВД.

Машина с открытой дверью и ключами в замке зажигания была припаркована около дома, где выпивала компания мужчин. Когда владелец автомобиля ВАЗ заснул, один из участников застолья решил покататься на чужой машине.

На одной из улиц при движении задним ходом мужчина наехал на ограждение и повредил заднее крыло, бампер и фары. После этого, оставив машину на месте ДТП, он ушел домой.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Ранее мы сообщали об угоне автомобиля в краевой столице. Вечером барнаулец приехал на машине Toyota Corona к гаражу знакомого. Пока приятели выпивали, автомобиль пропал. К счастью, вскоре полицейские задержали подозреваемого в угоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU