Полицейские задержали угонщика в Барнауле

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:10:19+03:00

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Вечером барнаулец приехал на машине Toyota Corona к гаражу знакомого. Пока приятели выпивали, автомобиль угнали. К счастью, вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщает региональное управление МВД.

Когда автовладелец услышал шум мотора, то даже и подумать не мог, что это его Toyota Corona, в салоне которой лежали ключи и документы. Однако через несколько минут он заметил пропажу машины и позвонил в полицию.

Вскоре на одной из улиц Центрального района Барнаула полицейские остановили автомобиль, заявленный как угнанный. После проверки документов задержали мужчину, который сидел за рулем.

Подозреваемый - 22-летний барнаулец, ранее судимый за совершение кражи и мошенничества. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU