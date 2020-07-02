Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 4134

2 Июль 2020 2020-07-02T08:36:03+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июля 2020 года выросло на 75 человек и составило 4134 случаев инфицирования, в том числе 410 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали: Барнаул – 18 человек, Бийск – 15, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Павловский район – 4, Зональный район – 3, Первомайский район – 3, Михайловский район – 2, Смоленский район – 2, Тальменский район – 2, Белокуриха, Заринск, Быстроистокский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Солонешенский, Баевский районы – по одному человеку.

-Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах, - отмечают в оперштабе.

Из всех выявленных случаев: 151 случай – завозные, (2 – из-за рубежа). 2549 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 541 – у больных внебольничной пневмонией, 1220 – у заболевших ОРВИ, в 2373 случаях – бессимптомное течение.

Отметим, что из числа заболевших 2054 человек живут в Барнауле, а 2080 – в других населенных пунктах Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU