Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июля 2020 года составило 4059

1 Июль 2020 2020-07-01T12:05:20+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июля 2020 года выросло на 74 человека и составило 4059 случаев инфицирования, в том числе 405 детей до 17 лет включительно

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали: Барнаул – 18 человек, Тальменский район – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 6, Бийск – 4, Павловский район – 3, Михайловский район – 2, Ребрихинский район – 2, Рубцовский район – 2, Шипуновский район – 2, Алейск , Рубцовск, Яровое, Бийский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Поспелехинский, Родинский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному человеку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из всех выявленных случаев: 150 – завозные, (2 – из-за рубежа). 2533 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 529 – у больных внебольничной пневмонией, 1192 – у заболевших ОРВИ, в 2338 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU