Турбазы в Горном Алтае могут заработать в ближайшее время

1 Июль 2020 2020-07-01T15:09:42+03:00

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Турбазы в Республике Алтай собираются открыть в ближайшие дни, пишет Reactor. Предварительно сезон начнется 3 июля. Всего в России открывает 67 регионов для туристов.

Многие регионы были долгое время закрыты для посещения в связи с пандемией коронавируса. До сих пор в Республике Алтай эпидемиологическая обстановка не улучшается. По данным на 30 июня в регионе выявлено 64 новых случая заболевания COVID-19. За все время там зарегистрировали 745 зараженных. Наиболее сложная ситуация в Кош-Агачском районе. На него приходится 423 инфицированных. За последние сутки там выявили 44 случая, в том числе у восьми детей. Из больниц в Республике Алтай выписали еще 21 пациента. Всего выздоровели 311 человек.

Напомним, в Алтайском крае турбазы заработали с 27 июня. Соответствующие поправки в указ внес губернатор региона Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU