2020-07-01T12:31:49+03:00
Происшествия

Алтайского рецидивиста осудили за убийство знакомой и ее отца

Все произошло в квартире потерпевших
САНТАЛОВ Константин
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Суд.Суд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульцу вынесли приговор за убийство двух человек, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установил суд, барнаулец жил в квартире с приятельницей и ее отцом. В ноябре 2019 года во время конфликта осужденный с ножом напал на женщину и ее отца, нанеся им на глазах друг у друга смертельные ранения.

Известно, что ранее барнаулец был неоднократно судим и отбывал наказание за преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью.

Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае осудили 71-летнего жителя Новичихинского района. Мужчину признали виновным в убийстве знакомой. Он избил возлюбленную, в том числе кочергой и металлическим совком, а затем, взяв нож, нанес женщине один удар в область шеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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