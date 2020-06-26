Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:50:41+03:00

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В Алтайском крае осудили 71-летнего жителя Новичихинского района. Мужчину признали виновным в убийстве знакомой, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, все произошло вечером 26 февраля в жилом доме в одном из сел Новичихинского района. Пьяные мужчина и женщина поссорились из-за ревности.

В итоге пенсионер на почве личных неприязненных отношений избил возлюбленную, в том числе кочергой и металлическим совком, а затем, взяв нож, нанес женщине один удар в область шеи. 64-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Напомним, ранее Рубцовский городской суд вынес вердикт местному жителю, который в пьяном угаре чуть не забил до смерти собственную сестру и пожилого отца.

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ИСТОЧНИК KP.RU