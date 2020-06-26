Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную
В Алтайском крае осудили 71-летнего жителя Новичихинского района. Мужчину признали виновным в убийстве знакомой, сообщает краевой Следком.
По данным следствия и суда, все произошло вечером 26 февраля в жилом доме в одном из сел Новичихинского района. Пьяные мужчина и женщина поссорились из-за ревности.
В итоге пенсионер на почве личных неприязненных отношений избил возлюбленную, в том числе кочергой и металлическим совком, а затем, взяв нож, нанес женщине один удар в область шеи. 64-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Напомним, ранее Рубцовский городской суд вынес вердикт местному жителю, который в пьяном угаре чуть не забил до смерти собственную сестру и пожилого отца.
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ИСТОЧНИК KP.RU