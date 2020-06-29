2020-06-29T14:21:37+03:00
Общество

Барнаульцев призывают добровольно сдать оружие

За каждую единицу предполагается вознаграждение
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Сдать оружие и боеприпасы можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы РосгвардииСдать оружие и боеприпасы можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы РосгвардииФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Жителей Барнаула призвали добровольно сдать хранящееся у них на руках огнестрельное оружие.

Такую акцию проводят с 2000 года. Ее главная цель – предупредить и пресечь преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия и не допустить его попадания в незаконный оборот. При этом люди, сдаваемые оружие и боеприпасы, могут получить вознаграждение. Деньги на это выделяются правительством региона. В общей сложности – 500 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, в настоящее время за одну единицу огнестрельного оружия с нарезным стволом можно получить 6500 рублей. За гладкоствольное – 5000 рублей, за единицу газового, сигнального, травматического оружия – 1000 рублей.

- Размер вознаграждения за гранату, мину, снаряд, выстрел составляет 3300 рублей, за самодельные взрывные устройства – 800 рублей. За один килограмм взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры можно получить 2000 рублей, за 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества – 1600 рублей, - отмечают в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Сдать оружие и боеприпасы можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле пропала 17-летняя студентка
Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края выплатят компенсацию
Барнаульцев призывают добровольно сдать оружие
В 2020 году объем выданных кредитов экспортерам АПК увеличился на 72%
Пляжи в Алтайском крае до сих пор не получили разрешения
Алтайские единороссы проголосовали за поправки в конституции
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 июня 2020 года составило 3909
Шесть проектов реализуют жители Заринска с помощью грантов программы «Стальное дерево»
Проблему долгостроев обсудили в администрации Барнаула
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
На Алтае прекратили полеты в Кош-Агач
В Республике Алтай зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом
Расписание электричек изменится в ближайшие дни на Алтае
Барнаульские коммунальщики отомстили велосипедисту
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 71
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 3831
Коронавирус нашли еще у 19 жителей Республики Алтай
Черного лесоруба задержали с поличным в Алтайском крае
Легковушка слетела в реку в Алтайском крае
Тест спикера АКЗС Александра Романенко на коронавирус оказался отрицательным
Массовую вечеринку разогнали в Барнауле
В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе