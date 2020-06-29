Барнаульцев призывают добровольно сдать оружие

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:21:37+03:00

Сдать оружие и боеприпасы можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Фото: предоставлено пресс-службой

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Жителей Барнаула призвали добровольно сдать хранящееся у них на руках огнестрельное оружие.

Такую акцию проводят с 2000 года. Ее главная цель – предупредить и пресечь преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия и не допустить его попадания в незаконный оборот. При этом люди, сдаваемые оружие и боеприпасы, могут получить вознаграждение. Деньги на это выделяются правительством региона. В общей сложности – 500 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, в настоящее время за одну единицу огнестрельного оружия с нарезным стволом можно получить 6500 рублей. За гладкоствольное – 5000 рублей, за единицу газового, сигнального, травматического оружия – 1000 рублей.

- Размер вознаграждения за гранату, мину, снаряд, выстрел составляет 3300 рублей, за самодельные взрывные устройства – 800 рублей. За один килограмм взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры можно получить 2000 рублей, за 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества – 1600 рублей, - отмечают в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Сдать оружие и боеприпасы можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU