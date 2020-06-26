Бил шнуром и палкой: жителя Алтайского края обвиняют в истязании пасынка

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:32:58+03:00

Мужчина не признал свою вину

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24-летнего жителя Первомайского района будут судить по обвинению в истязании сына супруги, пишет краевой Следком.

По версии следствия, у мужчины на воспитании находились трое детей, двое из которых - дети супруги от предыдущего брака. Мужчина, с февраля по ноябрь 2019 года, систематически причинял пасынку физические и нравственные страдания, избивал его.

-Так, за низкую школьную успеваемость и непослушание он избивал несовершеннолетнего, в том числе электрическим шнуром, ремнем и деревянной палкой, - отмечают в ведомстве.

Во время следствия обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее стало известно, что бийчанина будут судить за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совращал детей, находясь в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU