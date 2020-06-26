Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии
Бийчанина будут судить за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совращал детей, находясь в колонии, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с марта по сентябрь 2019 года обвиняемый отбывал наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области за совершение аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних. Там он совершал развратные действия сексуального характера в отношении 6 несовершеннолетних девочек.
Кроме того, мужчина, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей заходил на страницы к несовершеннолетним и переписывался под вымышленным именем. Во время общения он отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера. Следователи доказали 3 эпизода противоправной деятельности обвиняемого в отношении потерпевших, в возрасте от 12 до 15 лет. Все они жили в Алтайском крае.
- В ходе расследования уголовного дела также установлено, что, обвиняемый разместил фотографии интимного характера потерпевшей, в связи с чем они стали доступными для просмотра неопределенному количеству пользователей и повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени, - отмечают в ведомстве.
Мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU