Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:28:24+03:00

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Бийчанина будут судить за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совращал детей, находясь в колонии, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2019 года обвиняемый отбывал наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области за совершение аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних. Там он совершал развратные действия сексуального характера в отношении 6 несовершеннолетних девочек.

Кроме того, мужчина, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей заходил на страницы к несовершеннолетним и переписывался под вымышленным именем. Во время общения он отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера. Следователи доказали 3 эпизода противоправной деятельности обвиняемого в отношении потерпевших, в возрасте от 12 до 15 лет. Все они жили в Алтайском крае.

- В ходе расследования уголовного дела также установлено, что, обвиняемый разместил фотографии интимного характера потерпевшей, в связи с чем они стали доступными для просмотра неопределенному количеству пользователей и повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени, - отмечают в ведомстве.

Мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU