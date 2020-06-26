В Барнауле задержали подозреваемого в покушении на убийство

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:42:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в попытке убийства знакомого. Жителю краевой столицы предъявили обвинение, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло утром 24 июня года на одной из улиц Барнаула. Там поссорились знакомые мужчины. Обвиняемый, взяв нож, нанес приятелю не менее 8 ударов в область жизненно-важных органов.

-Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 40-летнему мужчине была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время обвиняемого задержали. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители занимаются дальнейшим сбором и закреплением доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее Рубцовский городской суд вынес вердикт местному жителю, который в пьяном угаре чуть не забил до смерти собственную сестру и пожилого отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае упавшее дерево убило мужчину

Местные жители заготавливали древесину в лесничестве (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU