2020-06-26T12:07:28+03:00
Происшествия

В Барнауле мужчина ударил арендатора ножом из-за грязной посуды

Его уже осудили
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Нож.Нож.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему арендатору.

Как рассказала “Комсомольской Правде” помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании установлено, что в декабре 2019 осужденный пришел к своему знакомому, который арендовал у него часть дома. Мужчина был пьян и начал высказывать своему арендатору претензии из -за того, что в доме была грязная посуда.

Во время конфликта осужденный нанес потерпевшему ножевое ранение в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Барнаульца приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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