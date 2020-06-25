2020-06-25T16:01:27+03:00
Происшествия

Пьяный житель Рубцовска чуть не убил сестру и пожилого отца

Его приговорили к колонии
Анна СЕМИНА
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Осужденному назначили 3 года 1 месяц колонии общего режимаОсужденному назначили 3 года 1 месяц колонии общего режимаФото: pixabay.com
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Рубцовский городской суд вынес вердикт местному жителю, который в пьяном угаре чуть не забил до смерти собственную сестру и пожилого отца.

Это произошло в июле прошлого года. Между мужчиной и его 77-летним отцом начался бытовой конфликт. В него на свою голову решила вмешаться сестра рубцовчанина.

- Разозлившись на нее, брат взял нож и сказал, что убьет, а после руками и ногами стал беспорядочно бить ее по лицу, голове и телу. После этого кинул в нее металлический стул, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Разнять их попытался престарелый отец. Но тут досталось и ему. Сын схватил табурет и со всей силы дважды ударил его по голове. Впоследствии у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции признал рубцовчанина виновным и назначил ему 3 года 1 месяц колонии общего режима. Апелляцию рассматривал краевой суд, но он оставил вердикт без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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