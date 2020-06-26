26 Июнь 2020 2020-06-26T08:24:07+03:00

Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле. Фото: управление молодежной политики и реализации программ общественного развития края

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В Барнауле добровольцы закрасили более 25 надписей, содержащих рекламу наркотических и психотропных веществ на жилых домах и различных объектах города, сообщили в региональном управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Акция «Пойдем, закрасим!» состоялась в краевой столице накануне Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В мероприятии участвовали волонтеры отряда «Свой» Алтайского государственного университета, сотрудники «Краевого дворца молодежи», представитель добровольной народной дружины Железнодорожного района города.

Напомним, в апреле стало известно, что полицейские задержали девушку, которая хотела разложить наркотики по тайникам, чтобы продать их через «закладки». При себе у нее находилось вещество синтетического происхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU