«У наркомана два пути: тюрьма или могила»: откровенные истории тех, кто оказался на игле

26 июня в календаре – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Лечением осужденных с наркотической зависимостью в Алтайском крае занимаются в лечебно-исправительном учреждении №1. Сейчас здесь содержится около 300 таких сидельцев. Они рассказали, как наркотики сломали их жизни.

«Меня подсадила старшая сестра»

Вадим К.:

- Вырос я в нормальной семье. Учился в школе, играл в футбол и все такое. У меня была старшая сестра. Маленький я видел, как родители часто с ней ругались. Потом я узнал, что она употребляет наркотики. Когда мне было 16 лет, она мне и предложила попробовать. Так и подсел. Дальше начались привычные с детства ссоры с родителями. Я постоянно просил у них деньги, чтобы купить наркотики. Вскоре меня посади в тюрьму. Когда вышел, снова стал употреблять. Встретились с сестрой и употребляли вместе, пока она не умерла от передозировки… Но даже смерть родной сестры меня не остановила. В конце концов, меня опять посадили. Здесь, в колонии, я наконец-то понял, что наркотики – одно сплошное горе и беда. Жить без них можно и нужно. Ведь у наркомана два пути: тюрьма или могила. Мы с сестрой – тому доказательство.

Делал по 70 «закладок» в день»

Эдуард Ч.:

Эдуард Ч.Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

- Я «закладчик» и наркоман. Сам я употреблял, поэтому и решил работать «кладменом». Мне нужно было много наркотиков. Они у тебя всегда есть, и за это еще и деньги платят. Сидел в интернете, попалось объявление о том, что требуется курьер на работу с хорошей зарплатой. Я сразу понял, о чем идет речь, потому сам часто пользовался их услугами. Связался с работодателем. Мне все объяснили и рассказали. Дали адрес с небольшой партией наркотиков. Я кое-что покурил сам, остальное разложил по точкам. Процесс пошел. Зарабатывал я много. Доходило до того, что я делал по 70 «закладок» в день. Обставил свою квартиру новой мебелью и техникой. Развлекался в ночных клубах. В магазине на цены вообще не смотрел. Увидел, понравилось, закинул в тележку. Домой всегда приходил с огромными пакетами. Одним словом, прожигал жизнь, абсолютно не думая о последствиях. Неплохо, на первый взгляд. Так мне казалось, пока я не попал за решетку…

Осудили меня за распространением наркотиков. Теперь вот лечусь. К наркотикам больше не тянет, потому что осознал все возможные последствия. У меня была жена. Она просила меня завязать, но я категорически не хотел. В итоге мы разошлись. Это было за три месяца до моего ареста. Она приходила на все мои суды, один раз приезжала ко мне на свидание. Я ей дал понять, что мне еще долго сидеть, а ей нужно жить дальше. Зачем ей я – сиделец и бывший наркоман?! Пусть устраивает нормальную жизнь.

«Моя жизнь пошла вниз»

Евгений Ч.:

- Есть у меня друзья, ранее сидевшие. Они мне и предложили попробовать наркотики. Сначала я отказался, но потом запил и попробовал… У меня была семья – жена и дочь. Я работал. С наркотиками моя жизнь пошла вниз по лестнице. Меня уволили. Жена забрала дочь и ушла. Деньги стали заканчиваться. Я начал грабить и воровать. За это меня и посадили на четыре года. Находясь здесь, взвесил все «до» и «после». Не дай Бог кому-то мою судьбу! Наркотики того не стоят.

Алтайская колония.Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

«Жена погибла от передозировки»

Денис Р.:

- Я вел не самый праведный образ жизни еще со школы. Алкоголь был моим постоянным спутником. Это мне не мешало. Я был полон сил, здоровья. Получил престижное образование. Казалось, что все двери передо мной открыты. Как же я был наивен, полон юношеского максимализма и гонора! Вскоре зависимость дала о себе знать. Из-за нее я не мог удержаться ни на одной работе. На плаву помогали держаться родители. Потом женился. Мои пьянки приводили к постоянным скандалам. Встал вопрос: или я бросаю пить, или развод. Тогда я нашел замену алкоголю. Сначала это были легкие наркотики. Мне даже казалось, что жизнь стабилизировалась. Но зависимость росла и крепла. И я стал принимать все, что мог достать. Жена тоже крепко подсела на наркотики. Мы тратили на них все, что зарабатывали. Дальше все начало рушиться. С работы уволили. Друзья отвернулись. Получил условный срок. Засунули меня в реабилитационный цент, из которого я вышел озлобленным на весь мир. От наркомании я не излечился, да и не хотел этого. Мне нужны были деньги на наркотики. И ничего лучшего я не придумал, как устроиться закладчиком. Очевидный итог этого – я в тюрьме. Пока был в СИЗО, адвокат сообщил, что жена погибла от передозировки…

Только здесь, в колонии, я осознал, что моя жизнь была бессмысленной. Даже более того, она была паразитической. Из-за наркотиков я потерял все, что у меня было и могло быть. Хочу одного – вылечиться от зависимости, чтобы вернуться в общество нормальным человеком.

«Отрезвление пришло только на суде»

Дмитрий Д.:

- Впервые я попробовал наркотики на втором курсе ПТУ. Употреблял год – «план», «химку». У меня было веселое настроение, я позитивно смотрел на жизнь. Потом ушел в армию. Там не употреблял. Без наркотиков стал нервный, вспыльчивый. После армии я сорвался, запил и попробовал более сильные наркотики – «скорость». Она меня быстро затянула. Я бросил спорт, сильно похудел. В тот период познакомился с девушкой. Она забеременела. Однажды нашла пакетик «синтетики» у меня в вещах. Я пообещал ей, что брошу наркотики, а сам начал курить на съемных квартирах. Через год история повторилась. И она просто забрала дочь и ушла. Тогда я вообще ушел в загул. Пьяный и обкуренный совершил преступление. Долго приходил в себя, мало понимал, что вообще что-то совершил. Отрезвление пришло только на суде, когда мне дали восемь лет строгого режима.

Сейчас я прохожу лечение, мне это помогает. Хочу наладить отношение с дочерью. Ей уже пять лет. Если бы не наркотики, мы бы вместе играли, ходили в парк, я бы научил ее читать. А сейчас только слышу ее голос в телефонной трубке… Я причинил много боли своим родным. Вот бы вернуть все назад, я бы никогда не притронулся к наркотикам.