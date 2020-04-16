В Барнауле девушка гуляла по улицам со 140 граммами наркотиков

16 Апр 2020 2020-04-16T13:25:32+03:00

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Девушку задержали полицейские, она хотела разложить наркотики по тайникам, чтобы продать их через «закладки». При себе у женщины находилось вещество синтетического происхождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские из контроля за оборотом наркотиков задержали 23-летнюю даму, у которой при личном досмотре нашли подозрительные свертки. Они вызвали подозрения и были изъяты. Экспертиза показала, что вещество – это весомая «синтетика» массой 140 граммов.

Полицейские выяснили, что молодая девушка планировала распространять наркотики путем так называемых «закладок», но довести до логического завершения задуманное ей не удалось, так как при прогулке «с весом» ее заподозрили правоохранители.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», - сообщили полицейские.

Девушка может отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU