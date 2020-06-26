2020-06-26T05:30:50+03:00
Происшествия

В Алтайском крае упавшее дерево убило мужчину

Местные жители заготавливали древесину в лесничестве
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На мужчину упало дерево, он скончался по пути в больницу, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, утром 21 июня два местных жителя заготавливали древесину на территории Новичихинского лесничества. 56-летний подозреваемый спилил дерево, которое упало на мужчину, находившегося неподалеку.

В результате 47-летний житель Алтайского края скончался по пути следования до медицинского учреждения от множественных травм головы.

-В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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