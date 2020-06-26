В Алтайском крае упавшее дерево убило мужчину
Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На мужчину упало дерево, он скончался по пути в больницу, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, утром 21 июня два местных жителя заготавливали древесину на территории Новичихинского лесничества. 56-летний подозреваемый спилил дерево, которое упало на мужчину, находившегося неподалеку.
В результате 47-летний житель Алтайского края скончался по пути следования до медицинского учреждения от множественных травм головы.
-В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU