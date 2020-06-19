Жителя Барнаула обманули при покупке запчастей

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:00:10+03:00

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В Барнауле мужчина хотел купить комплектующие для автомобиля через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял деньги, сообщает краевое управление МВД.

В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу обратился 24-летний горожанин. По словам мужчины, он нашел объявление о продаже запчастей на одном из сайтов.

Мужчина связался с продавцом и договорился о перечислении задатка в сумме 30 тыс. рублей. После этого он перевел деньги на указанный банковский счет. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Напомним, ранее в Барнауле женщина хотела защитить свою карту, а в итоге потеряла крупную сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU