Жительница Бийска хотела получить бонус к пенсии и потеряла более 130 тысяч рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:40:45+03:00

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Бийская пенсионерка перевела незнакомцам крупную сумму. Женщина в соцсети получила сообщение от подруги о том, как получить приятный бонус к пенсии и решила попробовать, сообщает региональное управление МВД.

В сообщении было сказано, что якобы в честь юбилея крупный банк дарит всем клиентам по 5 тыс.рублей. Для зачисления суммы нужно было зарегистрироваться на одной из сайтов и ввести данные банковской карты.

Заняться формальной стороной вопроса также предложила сама подруга, начавшая общение. Женщина отправила ей фотографии лицевой и обратной стороны пластиковой карты, а также сообщила коды из СМС.

Когда начали приходить сообщения о списании средств, пенсионерка позвонила собеседнице в соцсети с расспросами. Выяснилось, что страница подруги взломана, и она не имеет к ней доступа. Бийчанка лишилась 138 тыс. рублей.

- Полицейские напоминают, что аферисты любыми способами пытаются узнать реквизиты банковских карт и секретные пароли. Если дело касается финансовых вопросов, то решать их в сети интернет чревато. Следует лично переговорить с человеком, убедиться в реальности ситуации и просьбы, только после этого совершать какие-либо дальнейшие действия, - сообщают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU