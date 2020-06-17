2020-06-17T15:11:25+03:00
Общество

Кофейня “Черный квадрат” останется на месте “барнаульского разлома”

Суд отклонил апелляцию администрации Барнаула
САНТАЛОВ Константин
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Кофейня.Кофейня.Фото: Юлия ЕВГРАФОВА
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16 июня суд отклонил апелляцию администрации Барнаула и не разрешил снести кофейню «Чёрный квадрат», расположенную на месте «барнаульского разлома», который находится недалеко от пересечения проспекта Ленина и улицы Партизанской пишетМК на Алтае”.

Спор между администрацией и кофейней возник открытия заведения. Мэрия обратилась в суд с требованием снести объект. Администрация посчитала, что кофейня является объектом капитального строительства, на возведение которого не было выдано разрешение. При этом последующая экспертиза выявила, что под объектом нет фундамента. А это означает, что кофейню можно перенести в другое место, а сама постройка капитальной не является.

Чиновники все равно подали апелляцию, указав, что объект якобы возводился на бетонном основании по периметру несущих элементов. Однако истец не представил достоверных доказательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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