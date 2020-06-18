2020-06-18T12:14:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Министерстве юстиции Алтайского края начали санобработку из-за коронавируса

В ведомстве уточняют, что мероприятие является профилактическим
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото предоставлено читателями.Фото предоставлено читателями.
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Читатели «КПБарнаул» прислали в редакцию фотографии и видео с подготовкой к санитарной обработки здания, в котором находятся мировые судьи Октябрьского, Ленинского и Индустриального района, а также краевой Минюст.

Подготовка к санобработке.Видео: Иван Олексюк

Как уточнили в краевом министерстве юстиции, среди сотрудников нет зараженных коронавирусом. Обработка носит профилактический характер. Ее начнут в 17.00 после завершения рабочего дня у сотрудников.

Напомним, сегодня стало известно о выявлении случая коронавируса в Алтайском краевом суде. В связи с этим ввели дополнительные ограничения, сейчас в здание допускаются только сотрудники и непосредственные участники процесса. У кого именно выявлена инфекция, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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