В Министерстве юстиции Алтайского края начали санобработку из-за коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:14:01+03:00

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Читатели «КП –Барнаул» прислали в редакцию фотографии и видео с подготовкой к санитарной обработки здания, в котором находятся мировые судьи Октябрьского, Ленинского и Индустриального района, а также краевой Минюст.

Подготовка к санобработке.Видео: Иван Олексюк

Как уточнили в краевом министерстве юстиции, среди сотрудников нет зараженных коронавирусом. Обработка носит профилактический характер. Ее начнут в 17.00 после завершения рабочего дня у сотрудников.

Напомним, сегодня стало известно о выявлении случая коронавируса в Алтайском краевом суде. В связи с этим ввели дополнительные ограничения, сейчас в здание допускаются только сотрудники и непосредственные участники процесса. У кого именно выявлена инфекция, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU