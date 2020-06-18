В Алтайском краевом суде выявили случай коронавируса
В Алтайском краевом суде как минимум у одного сотрудника выявили коронавирус. В связи с этим были ужесточены противоэпидемиологические меры. Об этом «КП-Барнаул» сообщил знакомый с ситуацией источник.
Войти в здание теперь могут только сотрудники и непосредственные участники процессов. Остальные, даже посыльные с документами, внутрь не допускаются. В пресс-службе комментировать по телефону ситуацию отказались, попросив направить на имя председателя суда официальный запрос.
Ранее коронавирус выявляли в Центральном районном суде у одной из сотрудниц. В результате на карантин отправили некоторых сотрудников, в том числе и судью по делу скандального детсада «Хэппи Бэйби».
К настоящему моменту в Алтайском каре зарегистрировано больше 3 тыс. зараженных коронавирусом. Почти 2 тыс. человек уже здоровы. За все время пандемии погибли 45 человек.
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