2020-06-18T11:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском краевом суде выявили случай коронавируса

В связи с этим в здании суда ужесточили противоэпидемиологические меры
Иван ОЛЕКСЮК
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Коронавирус в БарнаулеКоронавирус в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском краевом суде как минимум у одного сотрудника выявили коронавирус. В связи с этим были ужесточены противоэпидемиологические меры. Об этом «КП-Барнаул» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Войти в здание теперь могут только сотрудники и непосредственные участники процессов. Остальные, даже посыльные с документами, внутрь не допускаются. В пресс-службе комментировать по телефону ситуацию отказались, попросив направить на имя председателя суда официальный запрос.

Ранее коронавирус выявляли в Центральном районном суде у одной из сотрудниц. В результате на карантин отправили некоторых сотрудников, в том числе и судью по делу скандального детсада «Хэппи Бэйби».

К настоящему моменту в Алтайском каре зарегистрировано больше 3 тыс. зараженных коронавирусом. Почти 2 тыс. человек уже здоровы. За все время пандемии погибли 45 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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